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الأرصاد: طقس اليوم حار والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد اليوم الأحد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
 
وأكدت الأرصاد أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

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