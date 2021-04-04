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الحكومة الأردنية: سنصدر بيانا توضيحيًا بشأن ما جرى أمس

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:28 ص
الأردن
الأردن
وكالات
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قالت الحكومة الأردنية، إن عمان ستصدر اليوم الأحد بيانا تفصيليا يوضح تفاصيل ما جرى أمس، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، بأن البيان الحكومي سيصدر ظهر اليوم الأحد على أبعد تقدير.

 

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

 

ويذكر أن الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

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الكلمات المفتاحية

بيان توضيحي الحكومة الأردنية الأردن اعتقالات احداث أمس

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