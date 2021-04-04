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بالخطوات.. كيفية استخراج رخصة خاصة لركوب دراجة بخارية

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها جميع سائقي الدراجات البخارية عند استخراج رخصة قيادة خاصة بوحدات المرور، ومن الإجراءات ما يلي:
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه
 
 - إجراء اختبار عملى على القيادة
 
 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب
 
 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل
 
 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر
 
- تجهيز 4 صور شمسية
 
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى
 
- نموذج الاختبار الشفوى
 
 - نموذج الاختبار العملى
 
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات

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