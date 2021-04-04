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مدرب الزمالك السابق يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي أمام المريخ

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:36 ص
الاهلي والمريخ
الاهلي والمريخ
أمل الحلفاوي
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علق مدحت عبدالهادي المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعادل الأهلي أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمس السبت.

وأكد مدحت عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن غياب علي معلول مؤثر جدًا على النادي الأهلي.

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو نجم مباراة المريخ، ونقطة تحول للفريق، خاصةً في الشوط الثاني.

وأوضح أن الأهلي افتقد للانسجام في خط دفاعه، بسبب التغييرات الاضطرارية في الفترات الأخيرة.

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