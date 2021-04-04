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عزوز عادل يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "ولاد ناس"

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان الشاب عزوز عادل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد ناس"، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، إنتاج شركة سكوير ميديا. 

وقال عزوز عادل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "محروس"، وهو مُتخصص في صيانة وتركيب أطباق الدش، ومتزوج من سيدة تُدعى سوسن وهي تعمل كمشرفة للباص الخاص بإحدى المدارس، مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأعرب عزوز عادل عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الشركة المنتجة للمرة الثانية، بعدما تعاون معهم مؤخرًا في مسلسل "أبو العروسة"، مُشيرًا إلى أنهم يهتمون دائمُا بتقديم المسلسلات الاجتماعية.

وأوضح عزوز عادل أن كواليس العمل كانت رائعة، مُضيفًا :"كان فيه روح حلوة في اللوكيشن، وأحلى حاجة في المسلسل ده إن احنا كلنا زملا، لإن يعتبر أغلبه نقابين، فكلنا عارفين بعض، وكلنا كنا بنتعاون مع بعض كأسرة واحدة قلبنا على قلب".

وأشار عزوز عادل إلى أن المسلسل يتضمن أحداث شيقة ومثيرة، فهو يعتبر من الدراما المهمة التي تتناول أكثر من قضية تخص الأسرة المصرية، فهو يتناول المشاكل التي تواجه الأباء بسبب الاستغلال المادي الذي يقابلهم من قبل المدارس الخاصة والانترناشونال، كما أنه يناقش أيضًا صراع الآباء مع الأبناء بسبب اهتمامهم بأعمالهم أكثر منهم.

مسلسل "ولاد ناس" بطولة صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، أحمد صيام، محمد عز، إيهاب فهمي، ندى عادل، صفاء الطوخي، لقاء سويدان، فريد التقراشي، معتز هشام.

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