الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم حتى يوم الجمعة.

ويتوقع خبراء الهيئة، أن يكون الطقس معتدلا على معظم الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية الشرقية ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يسود طقس بارد على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، وستكون درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 27 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 25 الصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 12.

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 10.

دمياط العظمى 22 والصغرى 13.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12.

السويس العظمى 25 والصغرى 11.

العريش العظمى 25 والصغرى 11.

طابا العظمى 22 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 6.

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 18.

الغردقة العظمى 28 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 27 والصغرى 9.

بني سويف العظمى 28 والصغرى 9.

المنيا العظمى 28 والعظمى 10.

أسيوط العظمى 28 والصغرى 10.

