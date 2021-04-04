بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

جدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه لضم نجم فريقه السابق "صن داونز" خلال فترة النتقالات الصيفية القادمة.





وحصل موسيماني على وعد من إدارة الكرة بالاهلي برئاسة محمود الخطيب، بتنفيذ كافة طلباته فيما يخص تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو القادم، حيث طلب موسيماني التعاقد مع مهاجم أجنبي للضرورة في ظل تراجع مستوى والتر بواليا الذي انضم للقلعة الحمراء في بداية الموسم.





وحسب مصدر بالأهلي، فإن إدارة الكرة بالنادي تجهز عرضا ضخما للتعاقد مع سيرينو في الصيف القادم، بعد إصرار موسيماني على ضم اللاعب الأوروجوياني.





وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة بالسودان، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



