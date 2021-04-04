موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الأحد نادي توتنهام هوتسبير نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت جيمس بارك الدولي بمدينة نيوكاسل.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويحتل نادي توتنهام هوتسبير المركز السابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نيوكاسل فى المركز السادس عشر.



