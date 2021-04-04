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الصحة السعودية تعلن عن 3 طرق للوقاية من الغبار

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:12 ص
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن 3 طرق للوقاية من الغبار.

ونشرت صحة نجران، إنفوجرافًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيخ إنَّ هناك 3 طرق للوقاية من الغبار وهي إغلاق أبواب ومنافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الحرص علي استخدام الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

 

وكانت الصحة نبهت مرض الربو بأهمية حمل بخاخ الربو الاسعافي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة نصح به الطبيب.

 

وطالبت الصحة أيضَا مرضى الربو بسرعة التوجه إلي أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

 

ويذكر أن الغبار، يعتبر من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه علي جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

 

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الغبار الصحة السعودية 3 طرق

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