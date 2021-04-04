"جونز هوبكينز" تكشف حصيلة إصابات كورونا حول العالم

أعلنت "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، تجاوزت مستوى 130 مليون حالة.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن 130643579 حالة، بينها 2844807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ومن حيث حصيلة الإصابات، تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا بـ30668826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12953597 حالة، ومن الثم الهند بـ12392260 إصابة.

وكانت الولايات المتحدة، تعتبر الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203854 متوفيا.