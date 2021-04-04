«تترات رمضان» بتوقيع أصالة وشيرين والكينج





منافسة قوية تشهدها دراما رمضان هذا العام على مستوى «تترات» المسلسلات والموسيقى التصويرية، حيث يشارك فى الموسم المقبل مجموعة من الأصوات القوية على رأسهم الفنانة أصالة، التى ظهرت فى الاستوديو الخاص بالملحن محمد رحيم، وعلمنا أنها ستغنى تتر مسلسل «بنت السلطان» للفنانة روجينا فى أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، فى الوقت الذى يخوض فيه الملحن والمطرب رامى جمال تجربة غناء التترات لأول مرة من خلال تتر مسلسل «بين السماء والأرض»، والتتر يحمل اسم «ممثلين» وهى من كلمات الشاعر نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، بينما كتب تترات مسلسلى «ضد الكسر» لنيللى كريم و«حرب أهلية» للنجمة يسرا الدكتور مدحت العدل ومن المرجح أن يضع أحمد العدل لحن أحدهما لكن يتكتمان على الأصوات التى ستغنى التترات.





فى السياق ذاته يحضر صناع مسلسل «الاختيار2» مفاجأة كبيرة مع الفنان محمد منير الذى سيقدم أكثر من أغنية داخل أحداث العمل المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضانى، لكن لم يتم التأكيد ما إذا كان التتر سيحمل صوت منير أم لا، وأعلنت الشركة المنتجة أنها اتفقت مع عدد من المطربين لتقديم أغانٍ تخدم الدراما الخاصة بالمسلسل من بينهم منير الذى سيقدم عدة أغانٍ بدأ تسجليها بالفعل وانتهى من أول أغنية





أما الفنانة أنغام فتعود هذا العام بغناء تتر مسلسل «نسل الأغراب»، من ألحان هيثم نبيل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة إخراج محمد سامى.





لكن من المقرر أن يكون تتر مسلسل «ملوك الجدعنة» لمصطفى شعبان وعمرو سعد، جديدًا ومختلفًا، حيث يشارك فى الغناء أحمد سعد وبهاء سلطان ولن يكتفيا بغناء التتر فقط بل سيتم تقديم عشرة أغانٍ خلال العمل.





وعلى جانب آخر اختار صناع مسلسل «النمر» الذى يلعب بطولته محمد عادل إمام، المطرب الشعبى رضا البحراوى لغناء تتر المسلسل وتقول كلماته: «النمر أول ما بيظهر يخض.. واللى يقف قدامه يجيبه الأرض.. كله يتلبش من دخلته.. صاحب هيبة وعارف سكته.. عنده قوة تسوق بشرية»





وستغنى دنيا سمير غانم تتر مسلسها الجديد «عالم موازى» ويغنى مصطفى قمر تتر مسلسله «فارس بلا جواز»، فيما يغنى الفنان حمادة هلال تتر مسلسل «المداح» الذى يلعب بطولته ومن المتوقع أن يقدم حمادة هلال فى التتر قصيدة دينية فى مدح الرسول، بخلاف عدد من الأغنيات داخل العمل الدرامى.





وقررت الفنانة نانسى عجرم الغناء هذا العام لمسلسل لبنانى، وطرحت نانسى أغنيتها التى تشارك بها فى الموسم الرمضانى الخاصة بمسلسل «راحوا»، لبديع بو شقرا وكارين رزق الله، أما عنوان الأغنية فهو «ما تحكم ع حدا» وتتعاون فيها مع شقيقها الملحن نبيل عجرم وهى من كلمات منير بو عساف توزيع باسم رزق.





أما بخصوص عودة الفنانة شيرين للتترات فالأرجح ستكون مع الفنانة غادة عبد الرازق ومسلسل «لحم غزال» وهو ما أعلنته غادة لكن شيرين خرجت بتصريح سريع عبر تويتر أنها لم تتعاقد بعد على التتر وهو ما جعل أمر غنائها لم يحسم بعد، وعلمنا أن الشركة المنتجة لمسلسل «كل ما نفترق» للفنانة ريهام حجاج تحاول فى الفترة الأخيرة التفاوض مع شيرين على غناء التتر وحتى الآن لم تحسم شيرين قرارها فهل تختار أحد العملين أم تعتذر عن كليهما.







