استشاري اجتماعي عن حفل المومياوات: "فرصة نعلم أولادنا الإنجازات" (فيديو)

وتابعت استشاري علم اجتماع، أن الموكب تميز بالتنظيم الرائع والموسيقى الراقية والأصوات الجميلة والملابس الزاهية المحتشمة: "فرصة أن نعلم أبنائنا الكثير من الأشياء الرائعة مثل حضارة الماضي وانجازات الحاضر، والتركيز على الجوانب المضيئة من أجل تطويرها بدلا من التركيز على الجوانب السلبية التي تجعل شبابنا محبطين".





وأردفت الدكتورة عزة زيان استشاري علم اجتماع: "من حقنا أن نفخر وأن نتباهى بحضارة أجدادنا ونسعى إلى إحيائها واستعادة دور مصر العالمي في ظل قيادة سياسية حكيمة لا تؤمن بالمستحيل، أتمنى أن يكون لهذا الحدث مردودا إيجابيا على مستوى السياحة والآثار لأننا تابعنا موكبا ذهبيا يرسل رسالة حب وخير وسلام للعالم وأن مصر بلد الأمن والأمان وبلد العراقة والحضارة الفريدة، بلدنا جميلة وشبابنا رائع ولدينا الإرداة والتصميم مثل أجدادنا وسنكون فخورين بأجدادنا على مر السنوات".



وأضافت "زيان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "تابعنا الحدث على اختلاف أعمارنا وثقافاتنا وطوائفنا ومعتقداتنا ومستوياتنا الاجتماعية واتجاهاتنا السياسية، فقد كان مشهدا مهيبا مزج بين كل شيء رائع يمكن أن نعلمه للأجيال الجديدة".