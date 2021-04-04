الفخرانى وعلى ربيع ودنيا سمير غانم وأمينة خليل نجوم الكوميديا الرمضانية

مع اقتراب شهر مضان 2021، حجز عدد كبير من الأعمال مكانه على خريطة العرض التليفزيونى، ووفق ما تم الإعلان عنه حتى الآن، يشهد الموسم الجديد سيطرة واضحة لأعمال الأكشن والدراما الاجتماعية، مع تراجع للأعمال الكوميدية التى كانت لها حضور بارز فى المواسم الدرامية الرمضانية الماضية، ولا تتضمن الخارطة الرمضانية حتى الآن سوى عدد محدود من المسلسلات الكوميدية مقارنة بالأعوام الماضية، من أبرزها مسلسل «الأب المثالى»، من بطولة الفنان على ربيع، وتأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، بشأن أب يحاول أن يكون الأب المثالى فى كل ما يقدمه لأهله بينما يواجه العديد من المفارقات، ويقدم ربيع شخصية مختار الذى يقع فى مقالب كوميدية التى يدبرها ابنه له، وتقدم هالة فاخر خلال المسلسل دور رئيسة لجنة تحكيم برنامج مسابقات، بينما تقدم عارفة عبد الرسول فى العمل شخصية محسنة وهى كبيرة العوالم، أما سامى مغاورى فيقدم دور أب شقى يعشق عمل مقالب فى ابنه على ربيع.





الفنانة دنيا سمير غانم أيضا حرصت أن يكون لها تواجد كوميدى هذا العام بمسلسل «عالم موازى»، ويشاركها بطولة العمل والدتها دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى بشأن الفتاة التى تمر بالعديد من المفارقات فى حياتها.





وانضم مسلسل «فارس بلا جواز» لقائمة المسلسلات الكوميدية، ويقوم ببطولته الفنان مصطفى قمر وطارق عبد العزيز، وندى موسى ومحمد ثروت، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى، ويقدم قمر شخصية صاحب فندق شهير، وتدور أغلب أحداث العمل فى هذا الفندق ويتعرض فارس لعدة ظروف تجبره على البحث عن عروسة.





لم يخرج مسلسل «نجيب زاهى زركش» عن القائمة الكوميدية أيضا وهو من بطولة الفنان يحيى الفخرانى، وهالة مرزوق ومحمد محمود ومنى عادل، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى، وتدور أحداثه حول رجل أعمال غنى فى إطار اجتماعى كوميدى، يمتلك الكثير من الأموال، ويدخل أولاده فى صراع مستمر معه طوال حلقات المسلسل حتى يأخذوا ميراثه وأمواله وهو حى، وتجسد هالة فاخر دور زوجته التى تتوفى فى الحلقة الأولى، وتظهر فى أحلامه فى باقى حلقات المسلسل بنظام الـ فلاش باك، ويفاجأ بأبنائه الأربعة يحقدون عليه ما يدفعه لقرار للتفكير فى تلقينهم درسًا حتى يتذكروه دائما.





ولأول مرة تقدم أمينة خليل مسلسلًا كوميديًا اجتماعيًا بعنوان «خلى بالك من زيزى»، وتدور قصته حول فتاة من طبقة متوسطة تتعرض للكثير من المواقف الاجتماعية ويشاركها البطولة كل من محمد ممدوح، بيومى فؤاد، صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخى، سلوى محمد على، نهى عابدين، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى.





كما ترددت أخبار عن مشاركة مسلسل المؤسسة فى المنافسة، وهو من بطولة الفنان بيومى فؤاد، وإخراج أحمد الجارحى، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، وعمر أيمن، وبدر نور، فى حين لم تحسم بشكل قاطع مشاركة الفنانين مصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت فى الموسم بأعمال جديدة أو بالظهور كضيوف شرف لأعمال الآخرين.







