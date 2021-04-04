الأعمال الوطنية «تميمة الحظ» فى رمضان

أيام قليلة وتبدأ منافسة درامية من نوع خاص تجمع أبطال الدراما الوطنية هذا الموسم فهناك أكثر من عمل درامى يحمل قصصًا حقيقية من واقع الحياة وتجسد بطولات وطنية تعرض لأول مرة على شاشات الدراما الرمضانية.





فالعمل الدرامى المنتظر «الاختيار 2» تحت عنوان «رجال الظل» بعد أن تغير اسمه حيث كان يحمل اسم «حتى لا ننسى» وتدور أحداثه فى الفترة من 2012 و2013 حتى العام الماضى، ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز فى شخصية ضابط شرطة وطنى يتصدى للعديد من العمليات الإرهابية فى حين أن أحمد مكى ويجسد شخصية ضابط يدعى يوسف الرفاعى وهو صديق كريم عبد العزيز من الطفولة ينحرف عن مساره وينتمى للجماعات الإرهابية، وسيشهد العمل مشاهد حقيقية من أحداث فض رابعة العدوية والتى استعان بها المخرج بيتر ميمى ضمن التصوير.





كما هناك العديد من مشاهد المظاهرات التى حدثت بتلك الفترة والمسلسل سيلقى الضوء على شهداء وزارة الداخلية هذه المرة بعد أن قدم العام الماضى بطولات رجال الجيش من خلال الجزء الأول الذى قام ببطولته أمير كرارة وأحمد العوضى الذى سيظهر أيضا بأحداث الجزء الثانى ولكن كضيف شرف فقط، بالإضافة للعديد من الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف منهم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد وتأليف هانى سرحان. أما التجربة الدرامية الوطنية الرمضانية الثانية فهى من نصيب أحمد عز وهند صبرى بمسلسلهما الدرامى الجديد «هجمة مرتدة» والذى حمل اسم «أمن قومى» قبل الاستقرار على هذا الاسم.





والمسلسل من ملفات المخابرات المصرية بأحداث معاصرة ويرتبط بالإسلام السياسى.





وتدور أحداث المسلسل حول رجل يدعى سيف العربى ويجسده أحمد عز ضمن الأحداث يتم تجنيده للعمل لصالح المخابرات المصرية فتبدأ رحلته الوطنية الصعبة لكشف العديد من المؤامرات ضد مصر.





أما هند صبرى التى تشارك أحمد عز لأول مرة فى بطولة عمل درامى بعد نجاحهما سويا فى السينما فتجسد شخصية امرأة تدير جمعية خيرية وتحاول إحدى المنظمات التى يديرها هشام سليم ضمن الأحداث تجنيدها ضد مصر.





والمسلسل يشارك فى بطولته ندا موسى وأحمد فؤاد سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى والإخراج أحمد علاء الديب والتأليف لباهر دويدار.











