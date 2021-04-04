بين الرومانسية والأكشن والكوميديا

تحظى الدراما اللبنانية بمتابعة كبيرة فى العالم العربى، ويجتهد صناعها فى تقديم أفكار جريئة تعبر عن خصوصية المجتمع اللبنانى، وشهدت السنوات الأخيرة حضورا قويا للدراما اللبنانية فى سباق شهر رمضان، الذى ترتفع فيه نسبة المشاهدة، وتتابع خلاله الجماهير المسلسلات بشغف شديد.





ينافس هذا العام 5 مسلسلات لبنانية، فى مقدمتها مسلسل «2020» للفنانة نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى.





وتدور قصة العمل حول «سما» النقيب بالجيش اللبنانى التى تحاول الوصول لأدلة إدانة لمجرم يدعى «صافى» الذى ينفذ جرائمه بالخفاء، جدير بالذكر أن رامى عياش سيشارك فى العمل الدارمى كضيف شرف فى بعض الحلقات، بالإضافة إلى مشاركة المطربة ماريتا الحيلانى، ابنة عاصى الحيلانى، فى دور سعاد التى قالت عنه إنه يحتوى على تفاصيل كثيرة تشبهها فى الحياة الحقيقية.





ثانى المسلسلات اللبنانية المنتظرة أيضا هو «راحوا» بطولة كارين رزق الله، وبديع أبو شقرا وجوى سلامة، وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى حول حادث مأساوى يؤثر فى حياة أحد الأشخاص كذلك المسلسل اللبنانى «للموت»، من المنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويطرح ضمن أحداثه قضايا عدة، منها الطمع والسلطة، واستخدام النفوذ فى تحقيق الغايات، وهو بطولة ماغى بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، رنده كعدى.





وأثار المطرب السورى ناصيف زيتون التساؤلات إثر ظهوره مع ماغى بو غصن فى برومو المسلسل دون الكشف إن كان يشارك فى العمل من خلال غنائه الشارة الخاصة فيه، أو أنه يشارك كممثل.





أما مسلسل «داون تاون»، فهو من بطولة أمل بوشوشة ستيفانى صليبا، كارمن لبس، عبدالمنعم عمايرى، سارة أبى كنعان.





وكشفت ستيفانى صليبا عن بعض تفاصيل المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى وتشارك فيه الفنانة السورية وفاء موصلى التى تجسد دور سيدة سورية متزوجة وتعيش مع زوجها فى لبنان ولديها ابن واحد فقط تحبه بدرجة كبيرة إلا أن هناك مشكلات كثيرة، وخلافات بينها وبين شقيقها وتدخل معه بالعديد من الصراعات المختلفة فى أحداث المسلسل، ونتيجة لهذه الصراعات تقوم هذه السيدة بإبعاد ابنها الوحيد لخوفها الشديد عليه من شقيقها وتقوم بسفره بعيدا عنه وتتوالى الأحداث المثيرة بينهم فى أحداث العمل.





أخيرا المسلسل الكوميدى «زوج تحت الإقامة الجبرية» للفنان زياد برجى وتدور أحداث العمل بمواقف طريفة، حيث يخضع برجى خلال الأحداث لحجر صحى تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات، ويرصد المسلسل علاقة «زير نساء» لا يكتفى بالزواج من امرأتين، بل يبحث عن الزوجة الثالثة، رغم الظروف التى فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة فى العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلبة التى تجمع الشخصيات ببعضها، مما سيجعل من حياة زياد برجى أكثر صعوبة، بطولة زياد برجى ونادين الراسى وهبة نور وهشام حداد ومروة الأطرش، زياد برجى سيغنى تتر المسلسل، وهى أغنية بعنوان «اسم الله عليكى»، من ألحانه، وكلمات الشاعر أحمد ماضى، وتوزيع هادى شرارة، ويقوم مخرج المسلسل نبيل لُبس حاليا بتحضير فكرة تصوير الأغنية.



