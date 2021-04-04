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أنغام تغنى للسقا وكرارة بـ750 ألف جنيه

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
مريم سميح
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الفنانة أنغام تحمست لغناء تتر مسلسل «نسل الأغراب» بمجرد عرضه عليها، ورأت أن الأغنية مختلفة عن كل ما قدمته من قبل، لكنها طلبت الحصول على مليون جنيه كأجر نظير الأغنية، إلا أن شركة الإنتاج رفضت هذا الرقم، ودخلت فى تفاوض حتى وصل إلى 750 ألف جنيه.

أنغام تستعد لتسجيل الأغنية، ومن المقرر أن تقوم بتسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل «نسل الأغراب» يشارك فى بطولته إلى جوار الفنانين السقا وكرارة كلا من الفنانين، مى عمر، ونجلاء بدر، وأحمد داش، وإدوارد، وأحمد مالك، وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وتدور أحداث العمل فى الصعيد، حيث يظهر السقا وكرارة خلال الأحداث بشخصيات تجار مخدرات وفى عداء مع الشرطة.


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