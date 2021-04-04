



لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي لهذا العام





بوابة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021، في هذه الساعات القليلة الماضية ازدادت محركات البحث من المواطنين الذين يودون الحصول على الدعم المادي من وزارة التضامن الاجتماعي، فهناك الكثير من أبناء الوطن المصري يودون هذه المنحة لحاجتهم الماسة إلى هذا المال، بسبب الظروف القاسية التي يمر بها الجميع في هذه الفترة، فتزداد عملية البحث حول معرفة الرابط الخاص بالاستعلام عن هذه المنحة، حتى يتمكنوا من معرفة صرف المعاشات الخاصة بكل شخص، ويتم من خلال هذا الرابط توفير العديد من الأشغال لكل المواطنين، ومن هنا نوضح لكم طريقة التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي.





رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

لابد من اتباع الخطوات التالية للحصول على منحة تكافل وكرامة المقدمة من الدولة، ليتم الاستعلام من خلالها عن أسماء المستفيدين منها، كما تتيح لك فرصة الاستعلام عن الشروط الواجب توافرها في من يستحق هذا الدعم، ونوضح لكم كل ما يلزم في ما يلي:





- يمكن الاستعلام عن الرابط الخاص بالمنحة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتكافل وكرامة.





- قم بتسجيل الدخول إلى الرابط.





- كتابة كافة المعلومات الخاصة بمن يريد المنحة، أي تسجيل الدخول إلى الموقع بالاسم والرقم القومي.





- قم باختيار منحة تكافل وكرامة من الخانات المتاحة أمامك.





- قم بتحديد مدة المعاش المخصصة لك من أي شهر.





- وهناك إجراء أخر لابد من توفيره، وهى كتابة رقم الهاتف الخاص بك.





- ثم اضغط على الاستعلام عن المنحة بعد كتابة كافة التفاصيل.





الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة الخاصة بتكافل وكرامة

وفرت الحكومات المصرية هذه المنحة المقدمة منها لأبنها المستحقين لهذا الدعم، حرصا منها على حياة كريمة، واتاحت لهم الحصول عليها من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها، مثل:





- صورة من البطاقة الشخصية غير منتهية المدة الرسمية لها.





- لابد من تقديم شهادة وفاة إن وجدت أو قسيمة خاصة بالطلاق، أو ما يفيد ذلك.





- عدد الأبناء مع تقديم شهادة ميلاد كل واحد.





- القيد التعليمي للأولاد من جميع المراحل التعليمية.