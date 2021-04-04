Advertisements

لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي لهذا العام

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:23 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
Advertisements

لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي لهذا العام

بوابة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021، في هذه الساعات القليلة الماضية ازدادت محركات البحث من المواطنين الذين يودون الحصول على الدعم المادي من وزارة التضامن الاجتماعي، فهناك الكثير من أبناء الوطن المصري يودون هذه المنحة لحاجتهم الماسة إلى هذا المال، بسبب الظروف القاسية التي يمر بها الجميع في هذه الفترة، فتزداد عملية البحث حول معرفة الرابط الخاص بالاستعلام عن هذه المنحة، حتى يتمكنوا من معرفة صرف المعاشات الخاصة بكل شخص، ويتم من خلال هذا الرابط توفير العديد من الأشغال لكل المواطنين، ومن هنا نوضح لكم طريقة التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
لابد من اتباع الخطوات التالية للحصول على منحة تكافل وكرامة المقدمة من الدولة، ليتم الاستعلام من خلالها عن أسماء المستفيدين منها، كما تتيح لك فرصة الاستعلام عن الشروط الواجب توافرها في من يستحق هذا الدعم، ونوضح لكم كل ما يلزم في ما يلي: 

- يمكن الاستعلام عن الرابط الخاص بالمنحة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتكافل وكرامة.

- قم بتسجيل الدخول إلى الرابط.

- كتابة كافة المعلومات الخاصة بمن يريد المنحة، أي تسجيل الدخول إلى الموقع بالاسم والرقم القومي.

- قم باختيار منحة تكافل وكرامة من الخانات المتاحة أمامك.

- قم بتحديد مدة المعاش المخصصة لك من أي شهر.

- وهناك إجراء أخر لابد من توفيره، وهى كتابة رقم الهاتف الخاص بك.

- ثم اضغط على الاستعلام عن المنحة بعد كتابة كافة التفاصيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة الخاصة بتكافل وكرامة
وفرت الحكومات المصرية هذه المنحة المقدمة منها لأبنها المستحقين لهذا الدعم، حرصا منها على حياة كريمة، واتاحت لهم الحصول عليها من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها، مثل: 

- صورة من البطاقة الشخصية غير منتهية المدة الرسمية لها.

- لابد من تقديم شهادة وفاة إن وجدت أو قسيمة خاصة بالطلاق، أو ما يفيد ذلك.

- عدد الأبناء مع تقديم شهادة ميلاد كل واحد.

- القيد التعليمي للأولاد من جميع المراحل التعليمية.
 
لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي لهذا العام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يضع نفسه أمام عملاق إفريقي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 3 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل اجتماع رايولا مع مسئولي ريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 8 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

موضوعات متعلقة

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وتقديم الشكاوى إلكترونيا

ننشر طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي وتقديم الشكاوى إلكترونيا tk.moss.gov.eg (وزارة التضامن الاجتماعي)

لينك.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

لينك معاش تكافل وكرامة 2020 | رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

ننشر أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة 2020.. الاستعلام بالرقم القومي moss.gov (وزارة التضامن الاجتماعي)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة