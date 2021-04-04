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"المركزي": ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك بقيمة 3.64 مليار دولار

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بقيمة 3.640 مليار دولار خلال فبراير الماضي، لتسجل 65.326 مليار دولار، مقابل 61.686 فى يناير السابق عليه.

وطبقًا للبنك المركزي، ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 3.489 مليار دولار خلال شهر فبراير، إلى مستوى 26.032 مليار دولار، مقابل 22.542 مليار فى يناير 2021.

وصعدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى خلال فبراير الماضى إلى مستوى 39.294 مليار دولار، مقابل 39.143 مليار فى يناير الماضي، بزيادة قدرها 151.3 مليون دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزى ارتفاع الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفى بنحو 387 مليون دولار، لتسجل فى فبراير الماضى 44.669 مليار، مقابل 44.281 مليار فى يناير السابق عليه، كما زادت الالتزامات الأجنبية على «المركزى» بشكل طفيف خلال فبراير 2021، إلى 25.739 مليار دولار، مقارنة مع 25.734 مليار فى يناير 2021.

وارتفعت الالتزامات الأجنبية على البنوك، خلال شهر فبراير 2021، بنحو 382.1 مليون دولار، لتسجل 18.929 مليار، مقابل 18.547 فى يناير 2021.

فى سياق متصل، قال البنك المركزى إن إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية، شهدت تراجعاً طفيفًا على أساس شهرى فى فبراير الماضي، بقيمة 2.7 مليون دولار، لتصل إلى 41.188 مليار، مقابل 41.191 فى يناير 2021.

وذكر أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 476.94 مليون دولار فى فبراير الماضي، لتسجل 9.330 مليار دولار مقابل 8.853 فى يناير 2021.

وأضاف أن الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية -ودائع لأجل وشهادات ادخار- تراجعت فى فبراير الماضي، بنحو 479.64 مليون دولار، لتصل إلى مستوى 31.858 مليار دولار مقابل 32.338 فى يناير 2021.

وطبقًا للبنك المركزي، يأتى التراجع فى الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية نتيجة انخفاض ودائع قطاع الأعمال العام والخاص، والقطاع العائلي، بنحو 42.96 مليون دولار و86.5 مليون و350.14 مليون على الترتيب.



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