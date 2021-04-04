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هل انفصل أحمد مجدى عن زوجته؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
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بشكل سرى ومفاجئ، قام الفنان أحمد مجدى بحذف كل الصور التى تجمعه مع زوجته من على حسابه الرسمى على «إنستجرام»، دون الإعلان عن أى تفاصيل طلاق أو انفصال خلال الفترة الماضية، وحذف أحمد صور الزفاف وكتب الكتاب، إضافة إلى الصور التى التقطها لها منفردة قبل حتى الإعلان عن ارتباطهما، يأتى حذف تلك الصور بعد ما يقرب من عامين ونصف العام من زواجهما الرسمى، حيث احتفل «مجدى» بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى فى شهر سبتمبر 2018، وما يرجح فكرة الانفصال هو أن «مجدى» ظهر بدون زوجته للمرة الأولى بعد الزواج فى ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى شهر ديسمبر الماضى، لكن من المعروف أن مجدى يفضل التكتم دائماً على تفاصيل حياته الشخصية وهو ما جعله لا يفصح عن أى شىء يخص الانفصال من عدمه خلال الفترة الماضية، وقرر التركيز على حياته العملية والإخراج بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

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