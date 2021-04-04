Advertisements

الشرنوبى ينافس رامز جلال على برامج المقالب

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
مريم سميح
Advertisements
فى سرية تامة اقتحم الفنان الشاب محمد الشرنوبى مجال تقديم البرامج وستكون التجربة الأولى له برنامج مقالب، وقرر القائمون على البرنامج التكتم على تصوير حلقاته لرغبتهم فى مفاجأة الجمهور بالبرومو الخاص به، خاصةً أن البرنامج سيعرض فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات الفضائية الكبرى، كما أن «الشرنوبى» هو الفنان الوحيد الذى سينافس هذا العام فى رمضان، أمام برنامج «رامز جلال» الذى يحقق أعلى نسب مشاهدة سنوياً فى الشهر الكريم، ويتم تصويره هذا العام داخل مدينة ألعاب ترفيهية فى السعودية.

وأكد مصدر أن برنامج «شرنوبى» يدور داخل سيارة بصحبة نجم اَخر، داخل أحد «الجراجات»، وحلقات أخرى فى الشارع، وتتلخص الفكرة فى اصصدام سيارة الشرنوبى بسيارة أخرى، ومن هنا تبدأ تفاصيل المقلب، ويرجع قائد السيارة إلى الخلف وهى تقف مكانها ليصطدم بسيارة «شرنوبى»، ثم تبدأ مشاجرة بين الطرفين فى وجود الفنان الذى يستضيفه «شرنوبى».

وأضاف المصدر أن «الشرنوبى» يستضيف عددًا كبيرًا من النجوم الكبار والشباب، واشترط الشرنوبى على كل من حل ضيفا عدم التصوير بالهاتف داخل «لوكيشن» التصوير، إضافة إلى التنبيه على كل ضيف عدم الإفصاح عن تفاصيل المقلب أو أن ـ«الشرنوبى» يصور من الأصل برنامج مقالب فى الوقت الحالى، حتى أن «الشرنوبى» ابتعد قليلاً عن «السوشيال ميديا» لانشغاله بتصوير هذا البرنامج والانتهاء من أكبر عدد حلقات منه قبل قدوم الشهر الكريم، خاصةً أنه يشارك فى نفس الوقت فى مسلسل «كل ما نفترق» بطولة الفنانة ريهام حجاج ويشاركها فى البطولة العديد من الفنانين الكبار، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، وقصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل.

«الشرنوبى» بدأ تصوير برنامجه متأخراَ، لأنه كان منشغلا بتصوير أكثر من عمل درامى فى نفس التوقيت، وأبرزها مسلسلا «لؤلؤ» بمشاركة مى عمر، و«حلوة الدنيا سكر» بمشاركة هنا الزاهد وتحديداً من خلال حدوتة «9 خطوات»، كما أن «الشرنوبى» كان يدرس فكرة تقديم برنامج «مقالب» من الأساس، وأكد مصدر مقرب منه أنه كان متخوفاً بشكل كبير، خاصةً أن عددًا من النجوم الكبار لم يستطيعوا منافسة رامز جلال فى هذه المنطقة، وأبرزهم هانى رمزى ومحمد فؤاد، لكن وافق «الشرنوبى» أخيراً بعدما استشار عددًا من المقربين منه أبرزهم والده فاروق الشرنوبى وزوجته راندا رياض.


أخبار تهمك

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل اجتماع رايولا مع مسئولي ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يضع نفسه أمام عملاق إفريقي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة