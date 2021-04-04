الشرنوبى ينافس رامز جلال على برامج المقالب

فى سرية تامة اقتحم الفنان الشاب محمد الشرنوبى مجال تقديم البرامج وستكون التجربة الأولى له برنامج مقالب، وقرر القائمون على البرنامج التكتم على تصوير حلقاته لرغبتهم فى مفاجأة الجمهور بالبرومو الخاص به، خاصةً أن البرنامج سيعرض فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات الفضائية الكبرى، كما أن «الشرنوبى» هو الفنان الوحيد الذى سينافس هذا العام فى رمضان، أمام برنامج «رامز جلال» الذى يحقق أعلى نسب مشاهدة سنوياً فى الشهر الكريم، ويتم تصويره هذا العام داخل مدينة ألعاب ترفيهية فى السعودية.





وأكد مصدر أن برنامج «شرنوبى» يدور داخل سيارة بصحبة نجم اَخر، داخل أحد «الجراجات»، وحلقات أخرى فى الشارع، وتتلخص الفكرة فى اصصدام سيارة الشرنوبى بسيارة أخرى، ومن هنا تبدأ تفاصيل المقلب، ويرجع قائد السيارة إلى الخلف وهى تقف مكانها ليصطدم بسيارة «شرنوبى»، ثم تبدأ مشاجرة بين الطرفين فى وجود الفنان الذى يستضيفه «شرنوبى».





وأضاف المصدر أن «الشرنوبى» يستضيف عددًا كبيرًا من النجوم الكبار والشباب، واشترط الشرنوبى على كل من حل ضيفا عدم التصوير بالهاتف داخل «لوكيشن» التصوير، إضافة إلى التنبيه على كل ضيف عدم الإفصاح عن تفاصيل المقلب أو أن ـ«الشرنوبى» يصور من الأصل برنامج مقالب فى الوقت الحالى، حتى أن «الشرنوبى» ابتعد قليلاً عن «السوشيال ميديا» لانشغاله بتصوير هذا البرنامج والانتهاء من أكبر عدد حلقات منه قبل قدوم الشهر الكريم، خاصةً أنه يشارك فى نفس الوقت فى مسلسل «كل ما نفترق» بطولة الفنانة ريهام حجاج ويشاركها فى البطولة العديد من الفنانين الكبار، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، وقصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل.





«الشرنوبى» بدأ تصوير برنامجه متأخراَ، لأنه كان منشغلا بتصوير أكثر من عمل درامى فى نفس التوقيت، وأبرزها مسلسلا «لؤلؤ» بمشاركة مى عمر، و«حلوة الدنيا سكر» بمشاركة هنا الزاهد وتحديداً من خلال حدوتة «9 خطوات»، كما أن «الشرنوبى» كان يدرس فكرة تقديم برنامج «مقالب» من الأساس، وأكد مصدر مقرب منه أنه كان متخوفاً بشكل كبير، خاصةً أن عددًا من النجوم الكبار لم يستطيعوا منافسة رامز جلال فى هذه المنطقة، وأبرزهم هانى رمزى ومحمد فؤاد، لكن وافق «الشرنوبى» أخيراً بعدما استشار عددًا من المقربين منه أبرزهم والده فاروق الشرنوبى وزوجته راندا رياض.







