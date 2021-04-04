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رابط خصومات كارفور شهر ابريل 2021.. كتالوج عروض كارفور لشهر رمضان 2021 Carrefour Egypt

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:30 ص
كارفور
كارفور
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رابط خصومات كارفور شهر ابريل 2021.. كتالوج عروض كارفور لشهر رمضان 2021 Carrefour Egypt

Carrefour Egypt قامت شركة كارفور في هذه الساعات بالإعلان عن بدء عروض كارفور لشهر رمضان 2021 عروضها الخاصة لشهر رمضان، فأعلنت عن بدء عروض الشهر الحالي مارس وأيضاً الشهر المقبل شهر رمضان الذي سيكون موعده في أبريل، وكل هذه العروض ستكون في كافة فروع كارفور، وقامت شركة كارفور بالتأكيد على أنها تريد تقديم خصومات عديدة، وذلك لكي تسهل على المستهلك شراء كافة مستلزماته لشهر رمضان من أحد فروع الشركة.

العروض المتاحة لشهر رمضان في كارفور
جميع الناس كانوا يخمنون أن عروض كارفور لهذا الشهر ستكون على سلع التموين والسلع الغذائية مثل الدجاج واللحوم، وايضا السلع الرمضانية مثل بلح رمضان وغير ذلك، فكل هؤلاء المستلزمات يكثر استهلاكها فى فترة شهر رمضان، وقامت الشركة بتحديد العروض على مجلة العروض، والتي ستكون متاحة في الفروع.

إعلان الشركة عن عروضها
كثير من المواطنين يبحثون عن طريقة لمعرفة هذه العروض ويريدوا استغلالها قبل نفاذها، وأعلنت الشركة عن توافر مجلة العروض على مواقعها الرسمية على الإنترنت، أو علي صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تزايد التساؤل بين الناس عن كيف يمكنهم معرفة اجدد العروض التي ستكون بكثرة في الفترة المقبلة والخصومات أيضا التي ستكون متاحة، وكل ذلك بالأخص في شهر رمضان الذى يكون استهلاك السلع فيه كثيراً. 

وأتاحت الشركة إمكانية طلب السلع التي نريدها عن طريق موقعها الالكترونى، وذلك حرصاً من الشركة على تقليل التجمع والذى يحدث خصيصاً في فترة العروض فيرغبون فى تقليل تكدس الناس لتفادى الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في العالم في هذه الفترة، وأعلنت أن الخصومات من الممكن أن تصل لأربعون فى المائة، فالمجلة بها الكثير من الخصومات مثل خصومات السكر والزيت والمكرونة والأرز، وأيضا خصومات على العصائر والجبن واحتياجات السحور.

العروض المتاحة لشهر رمضان في كارفور
جميع الناس كانوا يخمنون أن عروض كارفور لهذا الشهر ستكون على سلع التموين والسلع الغذائية مثل الدجاج واللحوم، وايضا السلع الرمضانية مثل بلح رمضان وغير ذلك، فكل هؤلاء المستلزمات يكثر استهلاكها فى فترة شهر رمضان، وقامت الشركة بتحديد العروض على مجلة العروض، والتي ستكون متاحة في الفروع.

عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور شهر رمضان
عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور علي اطعمة
عروض كارفور
عروض كارفور
عروض كارفور
اقوي مجلة عروض كارفور

رابط خصومات كارفور شهر ابريل 2021.. كتالوج عروض كارفور لشهر رمضان 2021 Carrefour Egypt

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