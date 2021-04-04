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عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:34 ص
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الفريق على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته.

وسيحصل الفريق على راحة اليوم قبل استئناف التدريبات غدا على ملعب النادي.

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كارتيرون قرار ناري رياضة الزمالك

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