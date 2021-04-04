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إلهام شاهين عن موكب نقل المومياوات :"فلنفتخر بتاريخنا العظيم"

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بالعرض المذهل الذي حدث أمس خلال حفل موكب نقل المومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت إلهام شاهين صورة لها، وعلقت عليها قائلة:" أنا فخورة جدًا إني مصرية انتمي إلى هذه الحضارة العظيمة أول حضارة في التاريخ، الحضارة الفرعونية هذه الحضارة التي علمت العالم كله العلوم و الفنون و الطب و الفلك و الزراعة و هندسة المعمار و فنون الحرب، وعرفت الأديان قبل ظهور الرسل، الملك أخناتون أول من نادى بالتوحيد".

وتابعت إلهام شاهين:" قد شاهدنا بالأمس موكب المومياوات الملكية بكل الزهو و الفخر و الاعتزاز بمصرتينا، الفخر الكبير أننا أحفاد هؤلاء الملوك و الملكات العظام الذين صنعوا أول حضارة فى التاريخ، و لهذا استحقت مصر لقب أم الدنيا".

وأضافت قائلة:" ولقد تشرفت باختياري كسفيرة للتراث العربى من المركز الثقافي الفرنسي بباريس لعام 2018 / 2019، فكانت سعادتي كبيرة لهذه المهمة لنشر ثقافة الحضارة المصرية القديمة التي يهتم بها العالم أجمع، بل و ينبهر بها لقوتها و عظمتها، فلنفخر كمصريين بتاريخنا العظيم، و لتكن عظمة أجدادنا الفراعنة هي قدوتنا".

وأقيمت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقامت المطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة نسمة محجوب بالغناء، وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة، وفقًا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

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