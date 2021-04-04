البورصة تستهل التعاملات علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم أحداث نقل المومياء الفرعونية





إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات متأثربأحداث تقل المومياء المصرية الفرعونية من المتحف المصري الي المتحف القومي للحضارة المصرية والذي هز العالم وتحركت تعاملات العرب نحو الشراء مع بداية الجلسة.









وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه خلال أور ربغ ساعة من بداية الجلسة ليصل عند 653.5 مليار جنيه.











