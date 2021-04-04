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البورصة تستهل التعاملات علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم أحداث نقل المومياء الفرعونية

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات متأثربأحداث تقل المومياء المصرية  الفرعونية من المتحف المصري الي المتحف القومي للحضارة المصرية والذي هز العالم وتحركت تعاملات العرب نحو الشراء مع بداية الجلسة.


وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه خلال أور ربغ ساعة من بداية الجلسة ليصل عند 653.5 مليار جنيه.



مؤشرات البورصة المصرية

وارتفه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10579 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2031.5 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2980.4 نقطة.

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال أن الأنباء الاقتصادية الإيجابية والأحداث الراهنة  من المتوقع أن تجذب المستثمرين للأسواق الناشئة مرة أخرى مثل البدء فى استخدام لقاح كورونا بصورة موسعة فى مصر و الخليج ما سيدعم تراجع حالات الإصابة والبدء فى العودة للحياه الطبيعية بإنتهاء الربع الثانى من العام حسب منظمة الصحة العالمية.

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