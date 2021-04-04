مشكلة فى الأحبال الصوتية تغير صوت أحمد مكى فى الاختيار 2





يواصل الفنان أحمد مكى تصوير مشاهده فى مسلسل «الاختيار 2»، الذى ينافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، والذى يشاركه بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، ولاحظ الجمهور خلال «البرومو» الدعائى للمسلسل، ظهور مكى بصوت مختلف عن صوته المعتاد، وتوقع البعض أنها مقصودة ليليق الصوت مع الشخصية التى يقدمها مكى فى العمل.





لكننا علمنا أن صوت مكى مازال متأثرا بسبب معاناته من مشكلة فى الأحبال الصوتية، نتيجة الفيروس النادر الذى أصيب به قبل عدة سنوات، والذى أثر بشكل كبير على الكبد والطحال إضافة إلى تأثيره على الأحبال الصوتية.





ويقدم مكى خلال أحداث مسلسل «الاختيار 2» شخصية إرهابى كان فى بداية الأمر ضابطًا من ضمن ضباط الشرطة المصرية، إلا أنه غير مساره وابتعد عن خدمة الوطن وانضم لإحدى الخلايا الإرهابية. وكان مكى أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير العمل، ما جعل صناعه يؤجلون مشاهده حتى تعافى منه فى أثناء شهر مارس الجارى.





مسلسل «الاختيار 2» يمثل عودة لـ مكى بالموسم الرمضانى بعد غياب دام لمدة 4 سنوات، حيث كانت آخر منافسه له فيه هى مسلسل «خلصانة بشياكة»، الذى عرض فى رمضان عام 2017.



