



كيفية معرفة نتائج القبول القدرات العامة قياس 1442 والرابط الخاص بها





وقد تم الإعلان من قبل هيئة التقويم والتعليم والتدريب السعودى، وقد تم التعاون مع المركز القومى للقياس والتقويم، وذلك لكي يقاس نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي، في الفترة الثانية للطلاب والطالبات وذلك يكون في مرحلة ما قبل دخول الكلية أو مرحلة ما بعد التخرج من الكلية عن طريق موقع قياس القدرات العامة 1442، حيث قامت هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع مركز قياس الوطني، ليكون الاختبار في اللغة العربية والرياضة و لاختبار التحصيلي وسوف نعرض كل ما يخص عن كيفية معرفة نتائج القبول القدرات العامة قياس.





رابط نتائج اختبار القدرات العامة 1442

- للاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة من موقع قياس حيث يتم خضوع طلاب الحاصلين على الثانوية العامة ( اضغط هنا ).





- وهذه الاختبارات تسمح لهم الالتحاق بالكلية التى تناسبك فقد يتم اعتبار هذه الاختبارات من أول العوامل التي تساعد علي دخول الكلية.





- ويتم العمل على تنظيم الاختبارات عن طريق المركز الوطنى للقياس والتقويم، حيث يتم عمل الاختبار للذكور والإناث عن طريق الموقع الالكتروني من موقع قياس ثم يتم الإعلان عن النتائج القدرات عن طريق الموقع.





الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة

بعد ما تم الانتهاء من تأدية اختبارات القدرات العامة، حيث يكونوا الطلاب في انتظار النتائج ويتم الإعلان عنها بشكل رسمى عن طريق موقع قياس لمعرفة نتيجة اختبار القدرات العامة برقم الهوية فلابد من اتباع الخطوات التالية:-





- يمكنك التسجيل في الموقع عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر، إذا كان المستخدم جديد يقوم بإنشاء حساب من أيقونة سجل الآن.





- حيث يتم إظهار الملف الشخصي لك، يوجد بها كافة الاختبارات المسجلة والتى تتاح لعملية التسجيل، وايضا الاختبارات القديمة والتي يتم إنهائها.





- ثم يتم أختيار من القوائم، أيقونة الاختبارات المتواجدة لعملية التسجيل تشمل:





- ا ختبارات ورقية.





- اختبارات محوسبة.





- ثم يتم تحديد إذا كنت تقيم داخل المملكة أو خارجها.





- يتم اختيار المكان المناسب لإجراء اختبارات القدرات، حيث يتم تحديد 3 مراكز مناسبة لك لتأدية الاختبار فيها.





- يجب تحديد الوقت الذي يناسبك لإجراء الاختبار من الجدول الموجود.





- يتم الضغط على الحجز والتأكيد على الموعد.





- ثم يتم سداد الرسوم المفترضة قبل التقديم للاختبار.



