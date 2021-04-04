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تعرف على سعر اليورو اليوم الأحد 4-4-2021 أمام الجنيه بالبنوك

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
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ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 4-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وجاءت السعار مقابل الجنيه في البنوك على النحو التالي:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.40 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.37 جنيه للشراء 
18.55 جنيه للبيع 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.37 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك البركة
18.41 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.40 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.39 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.36 جنيه للشراء.
18.56 جنيه للبيع.

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