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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:35 ص
ليفربول وارسنال
ليفربول وارسنال
علي ماهر حلمي
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حقق نادي ليفربول فوزا كبيرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره أرسنال فى منافسات اليوم الأول بالجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات السبت كالتالي:

1- مانشيستر سيتي 74 نقطة.
2- مانشيستر يونايتد 57 نقطة.
3-ليستر سيتي 56 نقطة.
4- تشيلسي 51 نقطة.
5-ليفربول 49 نقطة.
6- وست هام يونايتد 49 نقطة.
7- توتنهام هوتسبير 48 نقطة.
8- إيفرتون 46 نقطة.
9-أرسنال 42 نقطة .
10-ليدز يونايتد 42 نقطة .
11- أستون فيلا 41 نقطة .
12- كريستال بالاس 37 نقطة .
13-وولفرهامبتون 35 نقطة.
14- ساوثهامبتون 33 نقطة .
15- بيرنلي 33 نقطة .
16- برايتون 32 نقطة .
17- نيوكاسل يونايتد 28 .
18- فولهام 26 نقطة.
19 -وست بروميتش ألبيون 21 .
20-شيفيلد يونايتد 14 نقطة.

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