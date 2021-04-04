ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت

حقق نادي ليفربول فوزا كبيرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره أرسنال فى منافسات اليوم الأول بالجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات السبت كالتالي:





1- مانشيستر سيتي 74 نقطة.

2- مانشيستر يونايتد 57 نقطة.

3-ليستر سيتي 56 نقطة.

4- تشيلسي 51 نقطة.

5-ليفربول 49 نقطة.

6- وست هام يونايتد 49 نقطة.

7- توتنهام هوتسبير 48 نقطة.

8- إيفرتون 46 نقطة.

9-أرسنال 42 نقطة .

10-ليدز يونايتد 42 نقطة .

11- أستون فيلا 41 نقطة .

12- كريستال بالاس 37 نقطة .

13-وولفرهامبتون 35 نقطة.

14- ساوثهامبتون 33 نقطة .

15- بيرنلي 33 نقطة .

16- برايتون 32 نقطة .

17- نيوكاسل يونايتد 28 .

18- فولهام 26 نقطة.

19 -وست بروميتش ألبيون 21 .

20-شيفيلد يونايتد 14 نقطة.



