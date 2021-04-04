رحلة إلى «المالديف» هدية طارق العريان لحبيبته فى عيد ميلادها





علاقة المخرج والمنتج طارق العريان مع عارضة الأزياء السورية الأرمنية نيكول سعفان ما زالت مثيرة للجدل، حيث أكد مصدر مقرب من أصدقاء الطرفين أن علاقة الحب مستمرة بينهما رغم تعمدهما المستمر بعدم الظهور فى أى صور سوياً فى الفترة الحالية حتى تخمد النار التى أشعلتها طليقة «العريان» الفنانة السورية أصالة، وأضاف المصدر أن «العريان» قرر الاحتفال بعيد ميلاد نيكول «الثلاثين» على طريقته الخاصة، وسافرا سوياً إلى جزر «المالديف»، واحتفل بها هناك، وكانت هذه الرحلة إحدى هدايا «العريان» لنيكول بعيد ميلادها، لكن رفض «العريان» التقاط أية صور طوال هذه الفترة، واكتفت «نيكول» فقط بنشر بعض الصور منفردة لها أثناء الرحلة وأُثناء الاحتفال بعيد ميلادها «المميز» هناك، واتفق الطرفان على تأجيل إعلان زواجهما لعدة أشهر مقبلة، خاصةً أن الأمور مازالت غير مستقرة، ومازال الهجوم من قبل أصدقاء أصالة وجمهورها عليهما مستمر وبشدة، وهو ما أدى إلى غلق «نيكول» فى فترة، التعليقات على حسابها الرسمى على «إنستجرام»، بعد السباب التى تعرضت له إثر علاقتها مع «العريان».



