الأنبا باخوم يترأس الاحتفال المئوي لجنود مريم بشبرا



ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، محفل جنود مريم والإحتفال المئوي للليچيو ماريا، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، بمشاركة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، والأب هدية تامر، المرشد العام لجنود مريم، ولفيف من الآباء الكهنة.



شارك أيضًا مجالس الليجيو ماريا المختلفة. بدأ الإحتفال بصلاة المسبحة الوردية، ثم صلاة الذبيحة الإلهية التي احتوت على الكلمة الروحية من نيافة المطران حول "تنفيد العذراء مريم لمشيئة الله في حياتها"، داعيًا الجميع إلى تسليم دعوتهم للروح القدس، كما تضمن اليوم أيضًا تجديد الوعد المريمي.



