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وزير الإسكان يجتمع بمسئولى المكتب الاستشارى مصمم أبراج العلمين الجديدة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع مسئولى المكتب الاستشارى الأمريكى العالمى، الذى يتولى حاليا أعمال الاستشارات الهندسية والتصميمات لعدد من الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وقال وزير الإسكان: استنادا إلى تجربة الابراج  بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم السير علي نفس الخطي والاحتزاء بتلك التجربة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم الاتفاق على الأعمال الاستشارية والتصميمية مع المكتب الاستشاري العالمي الذي قام بتصميم أبراج العاصمة، لوضع التصميمات لأبراج العلمين الجديدة، التى سيتم انشاؤها في المنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة.

وتابع الوزير: تعد تلك الأبراج الجديدة بمثابة مركز ثقل ومتنفس ترفيهى للمنطقة الجنوبية بالمدينة، حيث سيتم إنشاء الأبراج بمنطقة تُشرف على بحيرات مائية، وهو ما يعطي قيمة وميزة تنافسية للعمق الداخلي للمدينة، وبهذا تصبح مدينة العلمين الجديدة مدينة ذات طابع سياحي مميز، لايقتصر علي الموارد الطبيعية القائمة والمتمثلة في الساحل  فحسب،  بل قائم علي رؤية تنموية شاملة ومتكاملة.

وخلال الاجتماع شدد الوزير على ضرورة أن يكون تصميم وتنفيذ أبراج العلمين الجديدة، بالمنطقة الجنوبية للمدينة، على أعلى مستوى، وأن تكون هذه الأبراج علامة مميزة بالمدينة، خاصة أن الشركة التى تتولى التنفيذ هى الشركة الصينية التى تقوم بتنفيذ أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الجزار، إلى أنه تمت زيارة عدد من المشروعات المثيلة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لدراسة ومناقشة اسلوب الادارة والتعرف على المشاكل والاسلوب الامثل للتعامل مع التحديات، وكذلك كيفية التعامل مع المستأجرين للمبنى، والمستفيدين به، وأساليب التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات لمثل هذا النوع من المشروعات.


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