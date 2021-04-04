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نجم الأهلي يعود للتدريبات بعد 21 يوما
الأحد 04/أبريل/2021 - 10:46 ص
علي نبوي
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يواصل محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي الذي يخضع له منذ إصابته في وقت سابق.
وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن «وحيد» سيكون جاهزا للبدء في المشاركة بتدريبات الفريق في غضون ٣ أسابيع، يتخللها فحص مستمر، وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.
وكان وحيد قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف؛ لتجهيزه للمباريات.
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