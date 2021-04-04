نجم الأهلي يعود للتدريبات بعد 21 يوما

يواصل محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي الذي يخضع له منذ إصابته في وقت سابق.





وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن «وحيد» سيكون جاهزا للبدء في المشاركة بتدريبات الفريق في غضون ٣ أسابيع، يتخللها فحص مستمر، وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.





وكان وحيد قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف؛ لتجهيزه للمباريات.



