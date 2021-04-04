خناقة بين زوجات أوكا وأورتيجا

يبدو أن انفصال ثنائى المهرجانات الأشهر «أوكا وأورتيجا» بعد أكثر من 10 سنوات، لن يكون انفصالا فنيا فحسب أو حتى على المستوى الشخصى، لكن وصل الأمر لخلافات فى أقسام الشرطة، بعد أن حرر وكيل مطرب المهرجانات «أورتيجا» بلاغا ضد كل من الفنانة مى كساب وزوجها «أوكا» بسبب تجاوزات الأخيرة بحق زوجة «أورتيجا» التى تعود إلى شهر ديسمبر الماضى، وكان خلافا قد نشب بين مى كساب وبين كارولين زوجة أورتيجا وهو ما وصل إلى تعد بالسب على كارولين، ولم تفلح محاولات الصلح فى احتواء الموقف الذى شهده قسم التجمع الأول.





مى علقت مؤخرا على انفصال أوكا وأورتيجا عبر صفحتها على الفيس بوك وقالت «والله مش بشوف ربنا بيعمل حاجة إلا ويكون رايد الخير، وقولت رأيى فى الموضوع ده من قبل»





وأضافت: «فى عشرة وحاجات كتيرة بينهما وكان من ممكن الموضوع يعدى، وأرى أنه من حق أوكا أن ينجح لوحده وبكل صراحة الثنائى الشهير قدم عددا كبيرا من الحفلات خلال مشواره فى مصر والدول العربية وحتى خارج الوطن العربى، ومن أشهر أغنياتها «هاتى بوسة يا بت»، «العب يالا»، «جايز»، دوس بنزين»، «سورى»، و«لغة العيون»، وغيرها من الأغانى والكليبات.