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شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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شهدت العديد من المنتجعات السياحية والقرى بالبحر الأحمر، إحتفالات عديدة تزامنًا مع الموكب الذهبى لنقل المومياوات الملكية، الذى أبهر العالم أجمع، وأثبتت مصر أنها أم الدنيا.

حيث نظمت فنادق الغردقة احتفالات من نوع خاص بموكب المومياوات الملكية بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث أعدت الفنادق ديكورا خاصا يحمل الطابع الفرعوني، وارتدي العاملون وعدد من السائحين الزي الفرعوني، واكتسى البوفيه بالمأكولات التي تحمل شكل فرعوني، احتفالًا بالحدث الفريد والذى يعد الأول من نوعه.

وأعدت مجموعة فنادق حفلا مصغرا لتجسيم نقل المومياوات بمشاركة عدد من العاملين بالقطاع السياحي، حيث ظهروا مرتدين الزي الفرعوني حاملين إحدى السائحات التي جسدت دور ملكة فرعونية على عربة تحمل ديكورا فرعونيا في جو يسوده الطابع المصري القديم تشبيها بحفل كوكب المومياوات الملكية وسط فرحة عارمة من السياح.

وحرصت إدارات عدد من الفنادق بمدينة الغردقة على إعداد شاشات عملاقة ووضعها على الشواطئ وحمامات السباحة في أماكن مفتوحة للسائحين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمسافات الآمنة لمشاهدة الحدث العالمي بموكب نقل الموميات الملكية في مشهد عظيم لأحفاد الفراعنة.
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),
شاهد كيف احتفلت المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالموكب الذهبي للمومياوات الملكية (صور),

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نقل الموميا المومياوات الملكيه الموميا الموكب الذهبي

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