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"الري" تعلن الانتهاء من تأهيل 1372 كيلومتر ترع في 20 محافظة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن المهندس محمود السعدي مستشار وزير الري لمشروع تبطين الترع، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1372 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية، وجار العمل في تنفيذ 4584 كيلومترًا أخرى في 20 محافظة.

وأضاف السعدي، في بيان، أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1089 كيلومترًا تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7054 كيلومترًا حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

يشار إلى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

جدير بالذكر أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية وترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل في جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه في قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.

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