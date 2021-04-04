Advertisements

البنك الوطني العماني يصدر أوراقًا مالية بقيمة 300 مليون دولار

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن البنك التجاري القطري إصدار البنك الوطني العماني أوراقًا ماليّة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن البنك التجاري القطري يستحوذ على 34.90% في البنك الوطني العماني.

ولفت التجاري في بيان لبورصة قطر اليوم الأحد إلى أن الإصدار جاء وفقًا لمعايير بازل 3 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى بعض المساهمين في البنك الوطني العماني أو وكلائهم بمن فيهم البنك، وكان البنك مديرًا رئيسيًا مشتركًا للإصدار.

ورفعت شركة أوبار كابيتال للاستثمارات المالية توصيتها السابق على سهم البنك الوطني العماني المدرج ببورصة مسقط، إلى تجميع السهم عند سعر 0.17 ريال عماني.

يذكر أن أرباح التجاري القطري تراجعت في عام 2020 بنسبة 35.62% إلى 1.30 مليار ريال، مقارنة بـ2.02 مليار ريال عام 2019.

أما الوطني العماني فقد شهد تراجعاً في أرباحه السنوية عن عام 2020، بنسبة 64.79% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.1 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 51.4 مليون ريال خلال عام 2019.

..

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك الوطنى العماني الاقتصاد العماني اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

الأهلي يضع نفسه أمام عملاق إفريقي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل اجتماع رايولا مع مسئولي ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 4 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع أرباح كلية مجان بنسبة 16% خلال الربع الأول من 2018

11.6 % ارتفاع في أرباح قطاع البنوك العُمانية بالربع الثالث

5 ملايين ريال خسائر شركات الإسمنت السعودية بالربع الثالث

بورصة قطر تختتم التعاملات في المنطقة الحمراء

17 % تراجع في أرباح "شل" بسلطنة عمان خلال الربع الثاني

بالأرقام.. خسائر فادحة تلاحق شركات قطر في النصف الأول لعام 2019

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

10:34 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة