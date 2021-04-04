البنك الوطني العماني يصدر أوراقًا مالية بقيمة 300 مليون دولار

أعلن البنك التجاري القطري إصدار البنك ا لوطني العماني أوراقًا ماليّة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.





يشار إلى أن البنك التجاري القطري يستحوذ على 34.90% في البنك الوطني العماني.





ولفت التجاري في بيان لبورصة قطر اليوم الأحد إلى أن الإصدار جاء وفقًا لمعايير بازل 3 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى بعض المساهمين في البنك الوطني العماني أو وكلائهم بمن فيهم البنك، وكان البنك مديرًا رئيسيًا مشتركًا للإصدار.





ورفعت شركة أوبار كابيتال للاستثمارات المالية توصيتها السابق على سهم البنك الوطني العماني المدرج ببورصة مسقط، إلى تجميع السهم عند سعر 0.17 ريال عماني.





يذكر أن أرباح التجاري القطري تراجعت في عام 2020 بنسبة 35.62% إلى 1.30 مليار ريال، مقارنة بـ2.02 مليار ريال عام 2019.





أما الوطني العماني فقد شهد تراجعاً في أرباحه السنوية عن عام 2020، بنسبة 64.79% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.1 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 51.4 مليون ريال خلال عام 2019.





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