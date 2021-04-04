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مسئولو جهاز "العاشر من رمضان" يقومون بجولة بمشروعات المدينة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة وإزالة أي عقبات.

واستهل المهندس أحمد عمران، ومرافقوه الجولة بتفقد مدخل المدينة والمرور على أعمال تنسيق الموقع    بالمجاورة الـ٩ بالإضافة لأعمال الطرق وتنسيق الموقع حول مشروع المستشفي الجامعي.

كما شملت الجولة، تفقد اعمال الطرق والميادين بمنطقة الأردنية خلف مبنى السنترال، مروراً بطريق امتداد مدينة ابوحماد، بجانب  اعمال تنفيذ الطرق بالأحياء  (٣٣،٣٢،٣١،٣٠) "اراضي إسكان اجتماعي". 

كما قام مسئولو الجهاز،  بالمرور على اعمال تنفيذ مشروع جامعة الزقازيق الأهلية، ومشروع المجمعات الصناعية  بالمنطقة الصناعية بمساحة ٦ ملايين م٢.    
        
وأثنى المهندس أحمد عمران، على الجهد المبذول في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة خلال الفترات السابقة، مؤكداً ضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات وفقاً للبرامج  الزمنية المقررة، مع الالتزام بكافةالإجراءات  الاحترازية حفاظا على سلامة كافة العاملين.


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