البورصة توقف التداول علي أسهم 15 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5%

أوقفت إدارة البورصة المصرية، التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أـن الشركات التي تم إيقاغها هي ؛ سبيد ميديكال، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي.



