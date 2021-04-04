Advertisements
البورصة توقف التداول علي أسهم 15 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5%
الأحد 04/أبريل/2021 - 10:49 ص
نيفين سمير
Advertisements
أوقفت إدارة البورصة المصرية، التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أـن الشركات التي تم إيقاغها هي ؛ سبيد ميديكال، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي.
كما أوقفت البورصة المصرية التداول علي كلاً من العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ، شركة النصر للأعمال المدنية ، الاهرام للطباعة و التغليف ، العربية لاستصلاح الاراضي .
Advertisements