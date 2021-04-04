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مفاجأة سارة في الأهلي
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:00 ص
علي نبوي
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أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد محمود، لاعب الفريق، يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم، ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون٣ أسابيع.
وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.
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