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مفاجأة سارة في الأهلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:00 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أن محمد محمود، لاعب الفريق، يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم، ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون٣ أسابيع.

وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.

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