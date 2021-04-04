Advertisements

إمساكية رمضان 2021.. موعد غرة الشهر الكريم ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ينتظر المسلمون في جمهورية مصر العربية شهر رمضان الكريم، للتقرب إلى الله عز وجل وفعل الخيرات والإكثار من الدعاء والصلاة، حيث يبحثون عن مواقيت الصلاة في رمضان ومواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، وهذا بعدما كشفت  البحوث الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل، حيث أصبح يفصلنا أياما قليلة على الشهر المبارك.

ومن هنا تقدم بوابة الفجر لمتابعيها الكرام، إمساكية رمضان 2021، لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وموعد السحور، على النحو التالي:
    
إمساكية شهر رمضان 2021

إمساكية رمضان 2021.. الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021.. الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021.. الخميس 15 أبريل الموافق 3 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021.. الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021.. السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021.. الأحد 18 أبريل الموافق 6 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021.. الاثنين 19 أبريل الموافق 7 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021.. الثلاثاء 20 أبريل الموافق 8 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

إمساكية رمضان 2021.. الأربعاء 21 أبريل الموافق 9 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021.. الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29

إمساكية رمضان 2021.. السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021.. الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

إمساكية رمضان 2021.. السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

إمساكية رمضان 2021.. الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية رمضان 2021.. الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية رمضان 2021..  الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية رمضان 2021.. الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.
إمساكية رمضان 2021.. موعد غرة الشهر الكريم ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم
إمساكية رمضان 2021.. موعد غرة الشهر الكريم ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم

أخبار تهمك

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ 38 دقيقة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يضع نفسه أمام عملاق إفريقي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل اجتماع رايولا مع مسئولي ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 9 ساعات

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

10:34 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة