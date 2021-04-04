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صلاح يعود للصدارة منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:00 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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حقق نادي ليفربول فوزا كبيرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره أرسنال فى منافسات اليوم الأول بالجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات السبت كالتالي:

محمد صلاح برصيد 18 هدف
هاري كين برصيد 17 هدف
برونو فيرنانديز برصيد 16 هدف
دومينيك كالفيرت ليوين برصيد 14 هدف
باتريك بامفورد برصيد 14 هدف
جايمي فاردي برصيد 13 هدف
سون هيونج مين برصيد 13 هدف
إيلكاي جندوجان برصيد 12 هدف
أليكساندر لاكازيت برصيد 11 هدف
أولي واتكينس برصيد 11 هدف

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