المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتراجع 2.81% خلال الأسبوع الماضي





أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات و تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10564.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 9.28% ليغلق عند مستوى 2013.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"ارتفاعًا بنحو 6.25% مغلقًا عند مستوى 2963.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.65% مغلقًا عند مستوى 12932.84 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1304.42 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 4 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 655.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%.







