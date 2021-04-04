Advertisements
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتراجع 2.81% خلال الأسبوع الماضي
الأحد 04/أبريل/2021 - 10:55 ص
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10564.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 9.28% ليغلق عند مستوى 2013.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"ارتفاعًا بنحو 6.25% مغلقًا عند مستوى 2963.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.65% مغلقًا عند مستوى 12932.84 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1304.42 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 4 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 655.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة عن إستقرار قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.805 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.562 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ إجمالى قيمة التداول ببورصة النيل 16.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 20.3 مليون ورقة منفذة على 1891 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 34.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.67%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
Advertisements