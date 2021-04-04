حارس فى كل بيت.. بيزنس كاميرات المراقبة

200 بداية الأسعار وتصل إلى 50 ألفاً





١٠٠ تيرابايت سعة التخزين





بعد انتشار الفيديو المعروف بواقعة التحرش بطفلة المعادى، والذى أكد أهمية كاميرات المراقبة باعتبارها الشاهد الأهم والدليل الأقوى لإثبات حق الطفلة ومعاقبة المتهم، رصدت «الفجر» التفاصيل الكاملة لبيزنس كاميرات المراقبة فى مصر وأسعارها، وأفضل الأنواع ونصائح خبراء التكنولوجيا.





أكد محمد حسن الخبير التكنولوجى، أن كاميرات المراقبة لا غنى عنها فى الوقت الحالى، وناشد البرلمان لوضع قانون يجبر المواطنين على تركيبها كما هو الحال مع المحال التجارية، موضحاً أن كاميرات المراقبة أصبحت بمثابة «الخفير» الذى كان يمر فى الشوارع قديمًا لحماية الناس ومنع الجرائم، وقال إن أسعارها حالياً تناسب كافة المستويات، وتبدأ من 200 جنيه إلى 50 ألف جنيه حسب المواصفات والإمكانيات وهناك كاميرات متوسطة الإمكانيات يبدأ سعرها من 1000جنيه.





وأضاف أن هناك نوعين من كاميرات المراقبة، «داخلية» يتم وضعها فى المنازل والمكاتب، و«خارجية» تستخدم فى الشوارع وأمام المحال التجارية، ويفضل ألا يتم الاعتماد على الكاميرات المعدنية فى المراقبة الخارجية والتى قد لا تتحمل المطر والرياح والشمس، وأوضح أن الفارق بين النوعين لا يتخطى 100 جنيه، وأكد ضرورة الشراء من محلات متخصصة موثوق بها لأن سوق الكاميرات أصبح «سبوبة» وبيزنس كبير يديره «هواة»، وعلى سبيل المثال فإن ما يناسب غرفة المكتب لا يناسب مدخل عمارة، والمهندس المتخصص يحدد نوع الكاميرا وفقًا للمساحة وزوايا الغرفة وأبعادها واتجاه الإضاءة، وكذلك كاميرات الشارع لها أبعاد وزوايا يحددها المتخصص. وأضاف أدهم ياسين، مهندس وصاحب محل كاميرات مراقبة، أن الكاميرات يصاحبها «جهاز DVR»، ومسجل فيديو رقمى وهارد ديسك، ويتم اختيارها وفقًا للهدف من تركيب الكاميرا، ومن ثم تحديد مكانها ونوعها «ثابتة» أو قابلة للفك وتغيير مكانها، واختيار دقة التصوير، ويجب أن تكون دقتها عالية لتلتقط صورًا واضحة للأشخاص، أما فى حال مراقبة الحيوانات الأليفة فيمكن اختيار دقة عادية أو منخفضة، واختيار سعة التخزين التى تتراوح من 500 ميجابايت حتى 2 تيرا، وفى حالة البث المباشر يتم تركيبها منخفضة لتسجيل مقاطع طويلة. وأشار إلى وجود مميزات يجب توضيحها للمشترى، مثل اختيار كاميرا قادرة على الاتصال بشبكة الواى فاى لإتاحة البث المباشر، مع الحذر من أن انقطاع الإنترنت يتسبب فى وقف البث، ويجب اختيار الكاميرات المزودة بالبطاريات والتى لا تعتمد على التيار الكهربائى فقط، وهناك تقنيات جديدة ترفع من سعر الكاميرا، مثل تقنية الرؤية الليلية للتصوير فى الظلام، والتعرف على الوجوه، وتشغيل إنذار فى حال تكرر تصوير الشخص مرة أخرى.











