6 مبادرات تساعد المرأة المصرية على الاستقلال مادياً وشراء سيارة

توفر الدولة العديد من الفرص للمرأة فى مختلف المجالات بغرض تمكينها داخل المجتمع، بما يساعدها على السير فى طريق تحقيق الاستقلال المادى ومواجهة كافة المعوقات التى قد تواجهها، كونها معيلًا أساسيًا للأسرة.





وتقدم «الفجر» خريطة شاملة بأبرز المبادرات الاجتماعية التى يقدمها القطاعان الحكومى والخاص للمساهمة فى دعم المرأة ومساعدتها على بدء مشروع يمكنها من خلاله تحقيق دخل مادى.





بتمويل من مؤسسة إنتريبرينيل لريادة الأعمال، وبالتعاون مع مؤسسة ميكروسوفت، تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة «هى تستطيع» لدعم السيدات للعمل كرائدات أعمال وبدء مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الورش التدريبية لتوجيههن إلى اختيار المجال الأنسب.





كما تمنح شركة بينك تاكسى لخدمات التنقل، تسهيلات للمرأة خلال شهر مارس المخصص للمرأة عند شراء سيارة، وذلك بمقدم 5% وأطول فترة سداد تصل إلى 10 سنوات يتم خصمها من أرباح المشروع الشهرية، بمجرد بدء العمل مع التطبيق فى التوصيل.





وتشجع مبادرة «قدوة تك» التى تأسست داخل الجامعات الإقليمية بواسطة وزارة الاتصالات، الفتيات على استغلال الذكاء الاصطناعى عند بدء مشروعاتهن، وتستهدف إقامة ندوات دورية للراغبات فى الدخول إلى عالم ريادة الأعمال، لزيادة وعيهن بأحدث تطورات التكنولوجيا، وتدريبهن على أهم المهارات اللازمة لتأهيلهن للعمل باستخدامها.





وتسعى للوصول إلى 2000 سيدة من أصحاب الحرف سنوياً، ومن ثم الترويج لمنتجاتهن عبر موقع «البريد مول» بالتعاون مع هيئة البريد داخل مصر وإفريقيا.





وتقدم البنوك خدمات بنكية لدعم المرأة اقتصاديًا برعاية البنك المركزى، منها مبادرة البنك التجارى بتقديم بطاقة «هى» الائتمانية للسيدات لتفعيل الشمول المالى، بالإضافة لتقديم عائد شهرى بنسبة 5.25% يصرف على أقل رصيد بالحساب لتسهيل استثمارها بنكيًا.





ويمنح بنك «سايب» قروضاً شخصية وقرض سيارات بدون ضمانات للمرأة بإلاعفاء من المصروفات الإدارية بنسبة 50% خلال شهر مارس، كما يتيح بنك «عودة» إمكانية الحصول على القرض الهاتفى مع فترة سداد تصل إلى 60 شهراً.





وأطلق بنك «ناصر» برنامج «مستورة» بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، ويعمل عن طريق منح قرض يبدأ من 4 آلاف جنيه ويصل إلى 20 ألفاً بدون فائدة، مقابل مصروفات إدارية تخصم مرة واحدة فقط بنسبة 7%، على أن يتم السداد فى صورة أقساط شهرية لمدة تصل إلى عامين، ويشترط للاشتراك أن تكون المرأة مصرية الجنسية، ولا يقل سنها عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60، بجانب حسن السمعة.





وتأسست مبادرة «هى فورى» عام 2019 بالتعاون بين شركة «فورى» ومؤسسة «بهية» وشركة «يونليفر» و«أكسا»، بغرض إطلاق شبكة دفع إلكترونى تعد الأولى من نوعها، بهدف دعم برنامج مشروعات المرأة العربية، والذى يزيد فرص الاستثمار الرقمى للسيدات بمنطقة الشرق الأوسط، بما يساعد غير القادرات على الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية بالرغم من عدم امتلاكهن حسابات بنكية، لتصبح فروع «فورى» هى المقر الأساسى للحصول على القروض الصغيرة وسدادها.



