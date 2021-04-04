شرف لينا.. منة فضالي توجه رسالة لـ خالد النبوي بعد مشاركته في موكب نقل المومياوات

أشادت الفنانة منة فضالي بأداء صديقها الفنان خالد النبوي بعد تقديمه للفيلم الترويجي عن الحضارة المصرية "تعالوا مصر"، والذي عرض أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء موكب نقل المومياوات، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة منة فضالي صورة للفنان خالد النبوي، وعلقت عليها قائلة:" الثقافة والاحترام والرقي وحب البلد بجد ابن مصر ابن النيل ابن البلد خالد النبوي شرف لينا ".



وفي سياق آخر، تشارك منة فضالي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجي.