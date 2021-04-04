"الإحصاء": 3.15 مليار دولار قيمة العجز في الميزان التجاري

17.9% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يناير 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2021 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.15 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2021 مقابل 3.85 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.9 ٪، ومن أهم المؤشرات:





الصــــادرات

إنخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 8.4 ٪ حيـث بلغـت 2.50 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجــات البتــرول بنسبة 2.5 ٪، البترول الخام بنسبة 11.9 ٪،ملابس جاهزة بنسبة 8.0 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 2.3 ٪).

بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمـدة بنسبة 19.3٪ ، فـواكه طازجــه بنسبة 17.9 ٪ ، لدائـن بأشكالهـا الاوليــة بنسبة 11.5 ٪ ، سجاد وكليم 7.1 %).





الــــــواردات

إنخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 13.9 ٪ حــيث بلغـــت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:





(منتجات البترول بنسبة 9.5 % ، سيارات ركوب بنسبة 14.1 ٪ ، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبـــة 3.7 ٪، البترول الخام بنسبة 53.7 ٪ ).





بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: ( فول صويا بنسبة 162.4 ٪ ، ذرة بنسبــة 43.9 ٪, لدائن باشكالها الاولية بنسبة 18.9 ٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.0 ٪ ).