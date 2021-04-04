بعد السعودية.. "الكاظمي" يتوجه للإمارات في ثاني زيارة لدولة عربية

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، توجه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية، هي الثانية له لدولة عربية خلال أسبوع.

وقال البيان، إن "الكاظمي غادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، زار يوم الأربعاء الماضي العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة له للمملكة.