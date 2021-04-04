إستقرار قيم التداول بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي

استقر إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي إلى 15.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.805 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.562 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



