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إستقرار قيم التداول بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:00 ص
نيفين سمير
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استقر إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي إلى 15.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.805 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.562 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة عن تراجع المؤشر الرئيسى"إيجى إكس 30" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10564.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 9.28% ليغلق عند مستوى 2013.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"ارتفاعًا بنحو 6.25% مغلقًا عند مستوى 2963.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.65% مغلقًا عند مستوى 12932.84 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1304.42 نقطة.
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