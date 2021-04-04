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مريم نعوم تناقش أزمات غرف الكتابة في مهرجان مالمو

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تشارك السيناريست مريم نعوم في مهرجان (مالمو) للسينما العربية في دورته الحادية عشرة، المقامة في السويد، في الفترة من 6 إلى 11 أبريل الجاري.

تقدم الكاتبة المصرية واحدة من أهم ندوات المهرجان، تحت عنوان "غرفة الكتابة في الوطن العربي"، تناقش من خلالها تحديات الانتقال من الكتابة الفردية للكتابة الجماعية، وتحديات مواجهة فردية المؤلف داخل غرفة الكتابة، والصراع مع المدارس القديمة التي ترى غرف الكتابة سببا في تدهور مستوى المحتوى الدرامي السينمائي والتلفزيوني.

تقام الندوة يوم السبت 10 أبريل، بدءا من الساعة السادسة والنصف وحتى الثامنة مساء، ويحاورها خلالها الناقد الفني أحمد شوقي. ومن المقرر عرضها أونلاين عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع "فيس بوك".

على صعيد آخر، تخوض مريم نعوم موسم رمضان 2021 بمسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي يشارك في بطولته أمينة خليل ومحمد ممدوح، وعلي قاسم، وسلوى محمد على، وصفاء الطوخي. المسلسل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

كما عُرض لها مؤخرا مسلسل "أنصاف مجانين"، الذي عرض الموسم الأول منه في شهر يناير الماضي في 12 حلقة على منصة viu، وذلك بعد عرضه الأول في فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي بقسم أيام القاهرة لصناعة السينما.

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