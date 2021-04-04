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بالصور.. أول سيدة تعمل أمين سر في محاكم مجلس الدولة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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في مشهد هو الأول من نوعه داخل ساحة محاكم مجلس الدولة، ظهرت أول سيدة على المنصة، ومارست عملها لأول مرة أمين سر وسكرتير جلسة. 

وسبق والتقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلال شهر مارس الماضي، جموعًا كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل وأهم المشاكل التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.

ودعمًا من المستشار محمد حسام الدين – رئيس مجلس الدولة للمرأة العاملة بالمجلس فقد استمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدًا لهن انه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.

وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

كان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

بالصور.. أول سيدة تعمل أمين سر في محاكم مجلس الدولة
بالصور.. أول سيدة تعمل أمين سر في محاكم مجلس الدولة

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